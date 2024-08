Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall auf der Martinstraße

Olpe (ots)

Am Freitag (9. August) hat sich gegen 18:30 Uhr ein Auffahrunfall auf der Martinstraße in Höhe des Fußgängerüberwegs am Kurkölner Platz ereignet. Dabei befuhren zunächst ein 33-jähriger Pkw-Fahrer, gefolgt von einem 16-jährigen Motorrollerfahrer, die Straße in Richtung Bahnhof. Als ein Fußgänger den dort befindlichen Fußgängerüberweg passieren wollte, bremste der Autofahrer. Der Rollerfahrer fuhr mit seinem Fahrzeug auf. Dieser stürzte und zog sich Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen, an dem Motorroller im dreistelligen Eurobereich.

