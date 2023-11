FW-BN: Großer Schutzengel verhindert Schlimmeres

Bonn (ots) - Am frühen Nachmittag erreichten die Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst mehrere Notrufe über einen Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr in Endenich. Daraufhin entsendete die Leitstelle umgehend Einsatzkräfte der nahegelegenen Feuerwache sowie den Rettungsdienst zur Einsatzstelle. Vor Ort konnte eine Rauchentwicklung auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses wahrgenommen werden. Während ein Trupp zur Menschenrettung über den Treppenraum nach ...

mehr