Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Kellerbrand in 2 Wohngebäuden in Endenich

Bonn (ots)

Nicht schlecht gestaunt hat die Feuerwehr, als sie am 11.11.2023 um 15:53 zu einem Kellerbrand in die Effertzstraße alarmiert wurde. Da sich der betroffene Kellerbereich gleich unter zwei Wohngebäuden mit unterschiedlichen Hausnummern erstreckte, kam es zu einer starken Verrauchung beider Eingangsbereiche und Treppenräume. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich die meisten der Anwohner bereits im Freien. Es wurden zur Kontrolle der beiden Wohnhäuser und zur Menschenrettung in den verrauchten Treppenraumbereichen und den Wohnungen, jeweils 1 Trupp mit Atemschutzgeräten eingesetzt. Diese Trupps leiteten nach abgeschlossener Suche auch die Vorkehrungen für die taktische Ventilation mittels Hochleistungslüftern ein. Jeweils 2 weitere Trupps mit Atemschutzgeräten und Strahlrohren wurden in der Anfangsphase von beiden Gebäudeseiten zur Brandbekämpfung eingesetzt. Bereits nach kurzer Zeit konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und die Brandbekämpfungsmaßnahmen reduziert werden. Die Anwohner wurden durch den Rettungsdienst gesichtet und betreut, verletzt wurde Niemand. Nach Abschluss der Lösch- und Lüftungsmaßnahmen durften diese wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Einsatzstelle wurde zu weiteren Ermittlungen an die Bonner Polizei übergeben. Im Einsatz waren insgesamt 28 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2, des Einsatzführungsdienstes sowie der Freiwilligen Feuerwehr / Löscheinheit Endenich, mit insgesamt 10 Fahrzeugen. Die Effertzstraße blieb bis zum Ende der Löschmaßnahmen um ca. 17:30 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell