Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen, Feuerwehrschläuche entwendet

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Fenster beschädigt

Zwischen Mittwochabend 21:15 Uhr und Donnerstagmorgen 07:30 Uhr beschädigte ein Vandale ein Fenster eines Kindergartens in der Waldenburger Straße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Vandalen.

Rot am See - Musdorf: Feuerwehrschläuche entwendet

In einem Zeitraum von Sonntag 14 Uhr bis Dienstag 9 Uhr entwendeten Unbekannte 2 Schläuche der Feuerwehr im Mittlerer Weg. Die etwa 40m langen Schläuche wurden vom Mittelerer Weg zum Festgelände als Trockenleitung für Notfälle verlegt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Das Polizeiposten Rot am See bittet unter der Telefonnummer 07955 454 um Hinweise zu dem Vorfall.

Schwäbisch Hall: Fensterscheibe an Schule beschädigt

An einer Grundschule in der Straße "Langer Graben" wurde zwischen Montagabend 21 Uhr und Dienstagmorgen 7:10 Uhr ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes eingeworfen. Das eingeschlagene Fenster zeigt zum Schulhof und wurde von bislang Unbekannten beschädigt. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell