Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Fahrrad gestohlen

Bad Bentheim (ots)

Am Montag zwischen 07:00 Uhr und 13:20 Uhr entwendet ein bislang unbekannter Täter das ordnungsgemäß verschlossene Mountainbike des Herstellers "Cube" in der Farbe mintgrün aus dem Fahrradständer des DRK an der Bentheimer Straße in Bad Bentheim. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922 -77 66 00 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell