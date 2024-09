Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Raub in Einfamilienhaus - Opfer leicht verletzt

Lähden (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 04:20 Uhr kam es in der Straße "Hasenheide" zu einer Raubstraftat. Mindestens zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus eines 36-Jährigen. Sie bedrohten das Opfer zunächst verbal und gingen es anschließend auch körperlich an. Zeitgleich erwachte die ebenfalls im Haus lebende 64-jährige Mutter des Opfers, die einen Notruf absetzte. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Polizei entkamen die Täter mit dem erbeuteten Bargeld. Das Opfer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 64-Jährige blieb durch die Täter unentdeckt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell