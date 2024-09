POL-EL: Papenburg - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Wietmarschen (ots) - Am Montag zwischen 11 und 12.30 Uhr haben bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Daihatsu eingeschlagen und ein Rucksack samt Inhalt daraus gestohlen. Der Pkw war zur Tatzeit auf einem Parkplatz an der Straße Zum Naherholungsgebiet in Wietmarschen abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

