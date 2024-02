POL Schwaben Nord: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer

Augsburg (ots) - Am heutigen Mittwoch (14.02.2024) fand eine Versammlung in der Augsburger Innenstadt statt. Wie im Vorfeld angemeldet, bewegte sich ab 16.30 Uhr ein Aufzug vom Königsplatz durch die Innenstadt zum Rathausplatz. Dort wurde die Versammlung fortgeführt und schließlich gegen 18.50 Uhr beendet. In der Spitze zählte die Polizei gut 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Versammlung verlief - mit einer ...

