Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Kirchliche Sozialtstation

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (23.01.2024) brachen noch unbekannte Täter in die Räume der Kirchlichen Sozialstation in der Beate-Paulus-Straße in Kornwestheim ein. Die Täter hebelten die Haupteingangstür auf, nachdem sie zunächst versucht hatten, den Glaseinsatz der Tür einzuwerfen, jedoch gescheitert waren. Im Innern versuchten die Unbekannten eine weitere Tür aufzubrechen, was ihnen ebenfalls nicht gelang. Im weiteren Verlauf rissen sie mehrere Kartons auf, in denen sich Hygiene - und Pflegeprodukte befanden. Insgesamt stahlen die Täter mehr als 60 Behältnisse mit Cremes und ein Desinfektionsmittel. Der Wert des Diebesguts wurde auf rund 220 Euro geschätzt. Der hinterlassene Sachschaden dürfte etwa 1.000 Euro betragen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 071454 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell