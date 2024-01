Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Unfallflucht in der Frauenstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro ist die Bilanz einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (23.01.20249) vermutlich gegen 07.30 Uhr in der Frauenstraße im Einmündungsbereich zum Dorfweg in Murr ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen geparkten Mercedes und machte sich anschließend aus dem Staub. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 0714 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

