POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstag, dem 21.11.23, zw. 08.50 Uhr und 18.15 Uhr in Einbeck auf dem Parkplatz am Köppenweg einen dort geparkten weißen Ford Fiesta.

Der/ die verantwortliche Fahrzeugführer/in entfernte sich anschließend jedoch, ohne den Unfall zu melden. Der Geschädigten ist ein geschätzter Schaden von ca. 5.000 Euro entstanden.

Zeugen, die ggf. Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck, Tel: 05561-31310 zu melden.

