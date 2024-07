Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer in Mehrfamilienhaus - starke Rauchentwicklung fordert Einsatz der Feuerwehr Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 28. Juli 2024, 6.17 Uhr, Volksgartenstraße, Oberbilk

Am frühen Sonntagmorgen erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Oberbilk. Die Feuerwehr rettete mehrere Menschen aus dem Gebäude und löschte das Feuer. Aufgrund der starken Rauchausbreitung ist das Haus aktuell nicht bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen Viertel nach sechs wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Volksgartenstraße in Oberbilk gemeldet. Umgehend entsandte die Leitstelle mehrere Einheiten von Feuerwehr- und Rettungsdienst. Bereits vier Minuten später trafen die ersten Einheiten vor Ort ein und fanden einen Brand im Eingangsbereich des Gebäudes vor. Umgehend entsandte der Einsatzleiter einen Löschtrupp zur Brandbekämpfung sowie weitere Einsatzkräfte zur Kontrolle des verrauchten Treppenraumes in das Gebäude. Mehrere Menschen mussten aufgrund des verrauchten Treppenraumes über Drehleitern aus den Obergeschossen des Gebäudes gerettet werden. Durch den Rettungsdienst der Stadt Düsseldorf wurde die medizinische Erstversorgung sichergestellt. Es erfolgte kein Transport in ein Krankenhaus.

Da bereits vor Eintreffen der Feuerwehr eine Verrauchung des Treppenraums stattgefunden hatte, kontrollierte die Feuerwehr alle Wohnungen auf eine mögliche Ausbreitung von Feuer und Rauch. Aufgrund der Rauchausbreitung war das Gebäude nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden zum Teil durch die Stadt Düsseldorf in Notunterkünften untergebracht.

Nach rund vier Stunden kehrten die letzten der 40 Einsatzkräfte zu Ihren Standorten zurück. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell