Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr löschte Flammen, Mieterin kommt bei Verwandten unter

Düsseldorf (ots)

Freitag, 19. Juli 2024, 1.50 Uhr, Lindemannstraße, Düsseltal

In den frühen Morgenstunden kam es in Düsseltal zu einem Küchenbrand im 5. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr Düsseldorf löschte die Flammen über die Drehleiter und durch einen Löschtrupp im Inneren der Wohnung. Gut 30 Minuten nach der Alarmierung war der Brand gelöscht und die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich nach versteckten Glutnestern. Dazu nahmen die Feuerwehrleute Teile der Deckenkonstruktion ab. Die 19-jährige Mieterin wurde vorsorglich durch Notfallsanitäter des städtischen Rettungsdienstes untersucht, eine weiterführende ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. In der Nacht kam sie bei Verwandten unter. Parallel zu den Löscharbeiten kontrollierten die Rettungskräfte weitere Bereiche des Gebäudes auf eine Brandausbreitung, konnten aber schnell Entwarnung geben. Der Schaden blieb auf die Brandwohnung begrenzt.

Die gut 20 Feuerwehrleute kehrten nach etwa zwei Stunden zu ihrer Wache zurück. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache übernommen.

