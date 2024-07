Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Zimmerbrand in Gewerbebetrieb - Brandausbreitung verhindert, 1 verletzte Person versorgt

Samstag, 13.Juli 2024, 12:25 Uhr, Heerdter Landstraße, Heerdt

Ein Brandereignis in einem Zimmer in einem Gewerbebetrieb konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehr verhinderte eine Brandausbreitung, 1 verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

Mitarbeitende eines Gewerbebetriebs meldeten der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf heute Mittag ein Feuer in einem Zimmer im 1.OG eines mehrgeschossigen Gebäudes auf der Heerdter Landstraße im Düsseldorfer Stadtteil Heerdt. Vor Eintreffen der Feuerwehr hatten Betriebsangehörige bereits erfolglos versucht, den Brand zu löschen. Die Feuerwehr konnte mit einem sofort eingeleiteten Löschangriff durch 1 Löschrohr den Brand schnell bekämpfen. Das gesamte Gebäude wurde durch die Einsatzkräfte geräumt und auf eine Ausbreitung von Feuer und Rauch kontrolliert. Eine Brand- und Rauchausbreitung innerhalb des Gebäudes konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Entstandener Brandrauch wurde mit Überdrucklüftern aus dem Gebäude entfernt. Im Einsatzverlauf wurden 17 anwesende Personen durch den Rettungsdienst untersucht. Eine leicht verletzte Person wurde zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, alle anderen Personen konnten an der Einsatzstelle verbleiben und es waren keine weiteren medizinischen Maßnahmen notwendig. Die Polizei hat die Einsatzstelle übernommen und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

