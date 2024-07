FW-D: Sturmtief über Düsseldorf - 73 wetterbedingte Einsätze für die Feuerwehr, keine Personenschäden

Düsseldorf (ots) - Dienstag, 9. Juli 2024, 12.14 Uhr, Am Röhrenwerk, Rath Am Dienstagmittag erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein Brandereignis in einem Gewerbebetrieb in Rath. Dort kam es im Rahmen von Abbrucharbeiten zu einem Feuer. Die Feuerwehr Düsseldorf löschte den Brand in einem zeit- und personalintensiven Einsatz. ...

