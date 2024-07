Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuermeldung in Gewerbebetrieb - Brand bei Abbrucharbeiten

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 9. Juli 2024, 12.14 Uhr, Am Röhrenwerk, Rath

Am Dienstagmittag erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein Brandereignis in einem Gewerbebetrieb in Rath. Dort kam es im Rahmen von Abbrucharbeiten zu einem Feuer. Die Feuerwehr Düsseldorf löschte den Brand in einem zeit- und personalintensiven Einsatz. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 12.15 Uhr wurde der Leitstelle ein Brandereignis auf einem Firmengelände in Düsseldorf Rath gemeldet. Umgehend alarmierte die Leitstelle mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Vor Ort stellten die ersten Einsatzkräfte einen Brand in einem Keller eines der Abbruchgebäude sowie eine starke Verrauchung in dem Gebäude fest. Sofort entsandte der Einsatzleiter mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude. Aufgrund der Größe des Gebäudes sowie der starken Rauchentwicklung gestalteten sich die Löschmaßnahmen als sehr personal- und zeitintensiv. Da sich das Feuer im Bereich einer Kabelbrücke befand, musste die Stromversorgung des betroffenen Gebäudes abgeschaltet werden. Nach etwa zweieinhalb Stunden konnte der Einsatzleiter "Feuer unter Kontrolle" an die Leitstelle der Feuerwehr melden. Eine Ausbreitung auf weitere Teile des Betriebes konnte durch das Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Um den Bereich von den großen Mengen Brandrauch zu befreien, setzten die Einsatzkräfte spezielle Hochleistungslüfter der Feuerwehr ein. Insgesamt wurden sechs Personen durch den Rettungsdienst der Landeshauptstadt betreut, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

Nach rund vier Stunden kehrten die letzten der knapp 50 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell