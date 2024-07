Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer im Bereich einer Tiefgarage - Aufwendige Lüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 14. Juli 2024, 22.16 Uhr, Ludwig-Erhard-Allee, Düsseldorf

Am späten Sonntagabend wurde die Feuerwehr Düsseldorf zunächst über einen brennenden Mülleimer an der Ludwig-Erhard-Allee in Oberbilk informiert. Noch auf der Anfahrt erfolgte eine Alarmstufenerhöhung, da die automatische Brandmeldeanlage in dem angrenzenden Gebäude ausgelöst hatte. Beim Eintreffen hatte sich das Feuer bereits auf die Fassade ausgebreitet und drohte somit auf weitere Teile des Gebäudes überzugreifen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Um 22.16 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr ein Notruf über eine brennende Mülltonne an der Ludwig-Erhard-Allee. Noch bevor die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, löste in dem angrenzenden Gebäude die automatische Brandmeldeanlage aus. Sofort entsandte die Leitstelle weitere Einsatzkräfte zur gemeldeten Adresse. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein Feuer im Einfahrtbereich der Tiefgarage fest, welches bereits auf die Fassade übergriff. Umgehend wurde ein Löschangriff eingeleitet, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Das Feuer konnte bereits nach rund 20 Minuten unter Kontrolle gebracht werden. Der Brandrauch hatte sich allerdings auf große Teile des angrenzenden Gebäudes ausgebreitet, sodass im Anschluss an die Brandbekämpfung umfangreiche Kontroll- und Lüftungsmaßnahmen notwendig waren. Ebenfalls mussten mithilfe der Drehleiter beschädigte Fassadenteile entfernt werden, um ein Herunterfallen zu verhindern.

Die letzten der knapp 40 Einsatzkräfte kehrten nach etwa zweieinhalb Stunden zu ihren Wachen zurück.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell