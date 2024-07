Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Leckage an LKW-Tank - Feuerwehr beseitigt Verunreinigungen

Düsseldorf (ots)

Montag, 15. Juli 2024, 13.07 Uhr, Luegallee, Oberkassel

Am Montagmittag meldeten Anrufer der Feuerwehr Düsseldorf größere Mengen Kraftstoff, welche aus einem beschädigten Tank eines LKW austraten. Mithilfe von Bindemittel wurde die Verunreinigung abgestreut und eine weitere Ausbreitung verhindert. Gegen kurz nach 13 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über einen LKW auf der Luegallee in Oberkassel, aus welchem größere Mengen Kraftstoff austreten sollten. Als die alarmierten Einsatzkräfte nur 3 Minuten später vor Ort eintrafen, stellten diese einen aufgerissenen Dieseltank an dem LKW fest, aus welchem bereits große Mengen Kraftstoff ausgetreten waren. Weiter auslaufender Kraftstoff wurde durch die Einsatzkräfte mit einer Wanne aufgefangen. Mithilfe von mehreren Säcken Bindemittel wurde der Kraftstoff gebunden und anschließend von einer Kehrmaschine aufgenommen. Dabei erfolgt eine enge Abstimmung zwischen dem Einsatzleiter der Feuerwehr und dem städtischen Umweltamt. Der LKW war aufgrund des beschädigten Tanks nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach rund drei Stunden kehrten die letzten der 18 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück. Unter ihnen auch ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Düsseldorf.

