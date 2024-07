Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Abschleppwagen, Feuerwehr versorgt sieben verletzte Personen und bindet auslaufende Betriebsstoffe ab

Düsseldorf (ots)

Samstag, 27.07.2024, 15.45 Uhr, Heyestraße, Gerresheim

Am Samstag den 27.07.2024 kam es am Nachmittag auf der Heyestraße in Düsseldorf Gerresheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus der Rheinbahn sowie einem Abschleppwagen. Der Fahrer des Buses sollte laut ersten Angaben noch in seinem Fahrzeug eingeschlossen sein.

Als die ersten Einsatzkräfte sechs Minuten nach der Alarmierung eintrafen, konnte dies nicht bestätigt werden. Ein Großteil der Fahrgäste des Buses hatte bereits eigenständig die Einsatzstelle verlassen. Neben den beiden Fahrern der Unfallfahrzeuge wurden auch fünf Fahrgäste des Buses durch den städtischen Rettungsdienst untersucht und versorgt. Vier der Verletzten wurden im Anschluss in Düsseldorfer Krankenhäuser transportiert. Durch den Unfallhergang entstand ein erheblicher Schaden an beiden Fahrzeugen. Auslaufende Betriebsmittel aus den Unfallfahrzeugen wurden durch die Feuerwehr abgebunden und aufgenommen. Für den Zeitraum der Rettungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die letzten der rund 31 Einsatzkräfte kehrten nach gut zweieinhalb Stunden zu ihren Wachen zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

