Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radfahrer angefahren - Unfallflucht

Lingen (ots)

Bereits am Donnerstag kam es gegen 16 Uhr in der Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr zunächst mit seinem Daimler-Benz die Schützenstraße, bevor er an der Ecke Ludwigstraße sein Fahrzeug über die gesamte Fahrbahn wendete. Hierbei übersah er einen 24-jährigen Radfahrer, der durch den Zusammenstoß zu Fall kam. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 87 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell