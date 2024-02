POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Am Samstag, 17.02.2024 wurde die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler gegen 13:00 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass aus einem Kanalrohr auf Höhe der Casinostraße/Lindenstraße in Bad Neuenahr eine weiße Flüssigkeit in die Ahr fließen würde. Durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr wurde eine provisorische Durchflusssperre errichtet, um den Zustrom in die Ahr zu reduzieren. ...

