Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, 05.09.2024 ereignete sich in der Zeit zwischen 12:20 Uhr und 12:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Warenhauses Bungert in Wittlich. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte im hinteren Bereich des Parkplatzes einen geparkten weißen Mitsubishi ASX an der hinteren Stoßstange. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell