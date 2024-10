Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Braunsbach-Zottishofen: Scheune in Vollbrand

Aalen (ots)

Ein Scheunenbrand richtete hohen Sachschaden in der Tierberger Straße an. Am Dienstag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 15:50 Uhr alarmiert, nachdem im angrenzenden Wohnhaus plötzlich der Strom ausfiel und die Bewohner daraufhin den Brandausbruch in der Scheune bemerkten. Die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindern. Die Scheune war jedoch nicht mehr zu retten. Es entstand hoher Sachschaden im sechsstelligen Bereich, der noch nicht konkret beziffert werden kann. Tiere oder Personen wurden durch das Feuer nicht geschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell