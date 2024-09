Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Einbruch bei Fahrzeughändler gesucht

Meschede (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Autohändlers an der Heinrichsthaler Straße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 08:50 Uhr verschafften der oder die Täter sich gewaltsam Zugang. Sie durchsuchten Büroräume und entwendeten ersten Erkenntnissen nach elektronische Geräte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 in Verbindung zu setzen.

