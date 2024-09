POL-HSK: Zeugen nach Diebstahl aus Wohnhaus in Herdringen gesucht

Olsberg (ots) - In der Nach von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle in Bigge. Die Polizei wurde kurz vor 03:00 Uhr über Notruf über das Tatgeschehen in Kenntnis gesetzt. Es waren mehrere Streifenwagen unterschiedlicher Polizeiwachen im Einsatz. Den bislang unbekannten Tätern gelang die Flucht, noch bevor die ersten Streifenwagen an der Tatörtlichkeit eintrafen. Nach bisherigen ...

