Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autofahrer greift Fußgänger an

Arnsberg (ots)

Am Mittwoch kam es in Arnsberg zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei ereignete sich der Vorfall um kurz nach 18:00 Uhr auf der Burgstraße in Neheim. Ein 35jähriger Mann aus Arnsberg ging im verkehrsberuhigten Bereich mit seinem Hund spazieren. Ein Autofahrer fühlte sich offensichtlich durch den Fußgänger belästigt und stellte ihn zur Rede. Im Rahmen einer daraus entstandenen Diskussion schlug der Autofahrer auf den Fußgänger ein. Es gibt Hinweise, dass der Autofahrer einen schlagstockähnlichen Gegenstand, ggf. auch eine Eisenstange mit sich führte und damit den Fußgänger bedrohte. Bei dem Pkw des Beschuldigten handelt es sich um einen grauen Mercedes mit auswärtigem Kennzeichen. Der 35-Jährige wurde durch das Tatgeschehen leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Derzeit geht die Kriminalpolizei mehreren Zeugenhinweisen nach. Weitere Informationen zum Tatgeschehen nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell