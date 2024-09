Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Unfallzeugen

Arnsberg (ots)

Das Verkehrskommissariat in Arnsberg ermittelt in einer möglichen Verkehrsunfallflucht von Montag. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zwischen 14:15 Uhr und 17:00 Uhr ein weißer Pkw der Marke Citroen auf einem Parkplatz in der Straße "Stolte Ley" abgestellt. Es besteht der Verdacht, dass ein anderes Fahrzeug gegen den abgestellten Pkw gefahren ist und diesen dadurch beschädigt hat. Das Verkehrskommissariat schließt aufgrund des derzeitigen Ermittlungsstands auch nicht aus, dass sich der Verkehrsunfall an anderer Stelle, ggf. auch im fließenden Verkehr, ereignet haben könnte. Bei dem unfallgegnerischen Fahrzeug dürfte es sich um einen roten Pkw gehandelt haben. Zeugen oder mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 in Verbindung zu setzen.

