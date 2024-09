Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Intensive Alkohol- und Drogenkontrollen

eine Festnahme

Hochsauerlandkreis

Die Polizei im Hochsauerlandkreis führte am Dienstag intensive Kontrollen im Straßenverkehr durch. In Eslohe wurde gegen 08:30 Uhr auf der Böttenbergstraße ein 29jähriger Mann aus Wuppertal angehalten und überprüft. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Knapp eine Stunde später wurde in Medebach eine 43jährige Frau aus Brilon als Pkw-Fahrerin kontrolliert. Auch hier bestand der Verdacht, dass das Fahrzeug unter Drogeneinfluss geführt worden ist. Kurz nach 11:00 Uhr fiel der nächste Autofahrer in Bad Fredeburg auf. Ein 36jähriger Mann aus Schmallenberg wurde im Bereich Wehrscheid angehalten und überprüft. Dieser Pkw-Fahrer stand ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen 16:00 Uhr stellten Beamte der Wache Schmallenberg auf der B236 bei Gleidorf einen Fahrradfahrer mit auffälliger Fahrweise fest. Der 53jährige Radfahrer aus Schmallenberg stand erheblich unter Alkoholeinfluss. In der Nacht auf Dienstag wurde gegen 00:55 Uhr ein Fahrzeug im Bereich der Jägerstraße in Arnsberg angehalten und kontrolliert. Bei der 29jährigen Fahrzeugführerin konnte festgestellt werden, dass sie unter Drogeneinfluss stand. Während der weiteren durchgeführten polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass gegen den 33jährigen Beifahrer aus Arnsberg ein Haftbefehl vorlag. Die Person wurde an Ort und Stelle festgenommen und im späteren Verlauf der zuständigen Justizvollzugsanstalt übergeben. Bei den auffällig gewordenen Fahrzeugführern wurden jeweils Blutproben angeordnet sowie entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

