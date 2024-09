POL-RE: Recklinghausen: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Fahrraddiebstahl - Polizei stellt Tatverdächtigen

Recklinghausen (ots) - Nach einem Auffahrunfall an einem Fußgängerüberweg musste eine Autofahrerin mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Die 37-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel hielt am Mittwoch gegen 13:45 Uhr an einem Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) auf der Pallasstraße in Höhe der Luisenstraße an, um ein Kind die Fahrbahn ...

