POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall am Zebrastreifen - Autofahrerin schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Nach einem Auffahrunfall an einem Fußgängerüberweg musste eine Autofahrerin mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die 37-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel hielt am Mittwoch gegen 13:45 Uhr an einem Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) auf der Pallasstraße in Höhe der Luisenstraße an, um ein Kind die Fahrbahn queren zu lassen. Sie war in Richtung B235 unterwegs. Ein 35-jähriger Autofahrer aus Bochum fuhr auf das stehende Auto auf, dabei wurde die Frau verletzt.

Die Feuerwehr trennte das Fahrzeugdach vom Auto der 37-Jährigen ab, um sie aus dem Innenraum zu bergen. Die Feuerwehr kümmerte sich außerdem um auslaufende Betriebsstoffe.

Um die beiden Fahrzeuge kümmerte sich hingegen ein Abschleppunternehmen, sie waren nicht mehr fahrbereit.

Bei dem Unfall entstand außerdem etwa 23.000 Euro Sachschaden.

Die Pallasstraße musste während der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.

