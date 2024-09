Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Motorradfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 58-jähriger Autofahrer aus Bochum war am Dienstagnachmittag (12:45 Uhr) im Kreuzungsbereich der Habinghorster Straße/Grutholzallee unterwegs. Hier kollidierte er mit einem 49-jährigen Motorradfahrer aus Dortmund.

Der Autofahrer war auf der Habingerhorster Straße in Richtung Datteln unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er an der Kreuzung nach links. Unklar ist bislang, ob der Mann wenden oder abbiegen wollte. Er kollidierte mit dem Motorradfahrer. Er war auf der Habinghorster Straße in Richtung Innenstadt unterwegs

Der Motorradfahrer wurde mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt.

Die Habinghorster Straße musste während der Unfallaufnahme in Richtung Innenstadt gesperrt werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sie wurden abgeschleppt.

Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 13.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell