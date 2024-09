POL-RE: Recklinghäuser Polizei beteiligt sich am "Tag ohne Verkehrstote"

Recklinghausen (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen: In der Nacht zu Sonntag fand die Polizei einen tödlich verletzten Mann mit einer Schussverletzung in einer Wohnung im Stadtteil Gladbeck-Mitte. Der Mann ist bislang noch nicht identifiziert. Am Samstagabend hatte sich ein Zeuge bei der Polizei ...

