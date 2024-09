Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Hoher Schaden und ein Leichtverletzter bei Unfall in Lembeck

Recklinghausen (ots)

Auf der Heidener Straße - in der Nähe der A31-Brücke - hat es am Montagabend einen Auffahrunfall gegeben, bei dem ein 37-jähriger Autofahrer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 37-Jährige aus Heiden gegen 18.45 Uhr auf einen Waldweg abbiegen - und musste dafür verkehrsbedingt bremsen. Ein 22-jähriger Autofahrer aus Herne, der ebenfalls in Richtung Lembeck unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird zusammen auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt, der 22-Jährige blieb unverletzt.

