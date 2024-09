Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Rollerfahrerin bei Unfall verletzt - Autofahrer gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am vergangenen Donnerstagabend mit einer Rollerfahrerin zusammengestoßen ist. Die 18-Jährige aus Recklinghausen wurde dabei verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte sie gegen 21.15 Uhr mit ihrem Scooter (ohne Motor) die Krumme Straße am Radweg überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Autofahrer, der von der Henrichenburger Straße auf die Krumme Straße abbog. Nach dem Unfall erkundigte sich der Fahrer nach dem Wohlergeben der jungen Frau, die in diesem Moment angab, dass alles in Ordnung sei. Im Nachhinein wurde aber doch eine Verletzung festgestellt, die ärztlich versorgt werden musste. Deshalb wird jetzt auch der Fahrer gesucht. Er war mit einem dunklen (vermutlich schwarz oder dunkelblau) Pkw unterwegs. Der Fahrer selbst wurde als etwa 1,80m groß, stabil und mit grauem Vollbart beschrieben. Der Mann oder wer nähere Angaben zu ihm (oder dem Fahrzeug) machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell