Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 27-Jähriger von Unbekannten verletzt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Freitagabend auf der Bergstraße unterwegs waren und Angaben zu einem Vorfall dort machen können. Ein 27-jähriger Mann aus Marl wurde verletzt. Nach seinen Angaben wollte er gegen 19 Uhr - in der Nähe der Bahnbrücke/Drewerstraße - einer Frau helfen, die während eines Streits mit zwei Männern in ein Gebüsch geschubst wurde. Auch ein Kind soll dabei gewesen sein. Die beiden Männer sollen dann den 27-Jährigen getreten und ihn geschlagen haben. Zeugen kamen dem Marler schließlich zu Hilfe und verständigten die Polizei. Die beiden Männer flüchteten in Richtung Rappaportstraße. Auch die Frau und das Kind waren nicht mehr vor Ort. Die beiden Täter konnten grob beschrieben werden. Demnach waren sie jung, einer wurde als stabil, der andere als schmal bezeichnet. Einer soll eine graue Jacke, der andere eine Jogginghose mit Aufschrift getragen haben. Die Frau war demnach blond. Der 27-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Tatverdächtigen (noch) nicht gefunden werden. Die Polizei hofft unter Tel. 0800/2361 111 auf Hinweise, die zur Aufklärung beitragen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell