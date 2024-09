Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Raub gescheitert - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

Ein zunächst unbekannter Mann nutzte am Samstagmorgen (06:50 Uhr) einen unbeobachteten Moment, um hinter die Verlaufstheke einer Bäckerei an der Große-Perdekamp-Straße zu gelangen. Als eine Mitarbeiterin den Mann an der Kasse bemerkte, drohte er ihr verbal. Im weiteren Verlauf flüchtete der Mann ohne Beute. Die Zeugin konnte den Täter beschreiben. Bei dem Raubversuch wurde niemand verletzt.

Die Polizei nahm zeitnah einem Mann im Umfeld des Bäckerei fest - auf ihn passte die Personenbeschreibung. Der Tatverdächtige, ein 26-Jähriger aus Recklinghausen, wurde mit zur Polizeiwache genommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

