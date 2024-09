Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Bottrop: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Herten:

Am frühen Freitagmorgen ist ein unbekannter Täter in einen Kiosk auf der Bahnhofstraße eingebrochen. Er schlug gegen 3.15 Uhr eine Glasscheibe ein und erbeutete mehrere Zigarettenschachteln. Anschließend lief er in Richtung Johannesstraße davon. Auf einer Überwachungskamera ist ein maskierter Täter zu sehen. Eine nähere Beschreibung liegt derzeit nicht vor. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Bottrop:

Am Donnerstagnachmittag wurde in ein Wohnhaus auf der Zunftstraße eingebrochen. Wie die Täter ins Gebäude gekommen sind, ist noch unklar. Gestohlen wurde ein Tresor mit Bargeld. Die Tatzeit liegt zwischen 14.40 Uhr und 15.40 Uhr. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

