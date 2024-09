POL-RE: Bottrop: Mazda CX3 gestohlen

Recklinghausen (ots) - Mit leichten Verletzungen musste ein 29-jähriger Autofahrer aus Marl in einem Krankenhaus behandelt werden. Aus bislang unbekannten Gründen kam er am Mittwochabend (20:45 Uhr) mit seinem Kleintransporter auf der Hervester Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Baum. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. ...

mehr