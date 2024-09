Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Streit auf Bahnhofsvorplatz - zwei Jugendliche verletzt

Recklinghausen (ots)

Nach einer Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz am Roost-Warendin-Platz sucht die Polizei nach fünf Tatverdächtigen und nach Zeugen, die bei der Aufklärung helfen können. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei 15-Jährige aus Essen gegen 18.50 Uhr am Donnerstagabend mit einer Gruppe anderer Kinder/Jugendlichen aneinander. Bereits am Vortag soll es Streit gegeben haben. Einer aus der Gruppe habe zunächst mit einem Schlagring gedroht, diesen dann aber wieder in die Tasche gestreckt. Anschließend soll er den beiden 15-Jährigen einen reizenden Stoff ins Gesicht gesprüht haben (vermutlich Pfefferspray). Danach lief die Gruppe weg. Die beiden Jugendlichen aus Essen wurden vor Ort im Rettungswagen behandelt, sie erlitten leichte Verletzungen. Der "Haupttäter" wurde wie folgt beschrieben: etwa 12 bis 15 Jahre alt, ca. 1,70m groß, normale Statur, lockige Haare, schwarzer Trainingsanzug mit weißer Aufschrift, hatte eine Umhängetasche dabei. Die vier anderen sollen im Alter von 12 bis 14 Jahren gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

