Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Frauen belästigt - 33-Jähriger in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Nachdem ein Mann aus Gladbeck zuletzt wiederholt Straftaten begangen haben soll, sitzt der 33-Jährige in Untersuchungshaft. Er war vor allem in den vergangenen Tagen mehrfach negativ aufgefallen. Vorgeworfen wird ihm unter anderem Körperverletzung, Bedrohung, Ladendiebstahl, Sachbeschädigung sowie sexuelle Belästigung und sexueller Übergriff. Der 33-jährige soll sich unter anderem am vergangenen Wochenende zu einer 21-jährigen Gladbeckerin ins Auto gesetzt, ihr in den Intimbereich gefasst und dabei ein Messer in der Hand gehalten haben. Darüber hinaus soll der Mann auch andere Frauen in Gladbeck belästigt haben. Der mutmaßliche Täter konnte am Mittwoch festgenommen und noch am gleichen Abend einem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl, der sofort vollstreckt wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell