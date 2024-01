Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Verfolgungsfahrt auf der B49+Einbruch in Wetzlar+Zigaretten und Bargelderbeutet+Hakenkreuz gesprüht

Dillenburg (ots)

Solms/B49: Verfolgungsfahrt - Zeugenaufruf

Nachdem sich ein Kradfahrer einer Verkehrskontrolle entzog, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Kradfahrer fiel am Samstagabend (27.01.24) gegen 20.00 Uhr fiel einer Polizeistreife auf, als er von Dahlheim/B277 auf die B49 auffuhr. Der Unbekannte fuhr im Verlauf deutlich zu schnell und verringerte trotz mehrerer Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht seine Geschwindigkeit. Als die Beamten in Höhe Oberdiel das Fahrzeug stoppen wollten und dies signalisierten, zog er auf die Ausfahrt und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Oberbiel weiter. In der Wetzlarer Straße überholte der Unbekannte trotz Gegenverkehr einen geparkten PKW. Die Verfolgungsfahrt ging weiter Richtung Mittelbiel. Auf der Strecke bog er links in einen Kreisel in Richtung Burgsolms ein. Hier musste ein unbekannter PKW-Fahrer, der von Burgsolms nach Oberdiel unterwegs war, abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Danach ging es auf der Landstraße 3283 wieder mit überhöhter Geschwindigkeit weiter. In der Georgshüttenstraße in Burgsolms fuhr der Motorradfahrer auf einen Fußweg und die Streife verlor ihn letztendlich dort aus den Augen. Der Unbekannte ist etwa 1,70 Meter groß und Korpulent. Er trug einen rotweißen Motorradhelm, eine rot-schwarze Lederjacke und eine rote Hose. Wem ist der Kradfahrer ebenfalls aufgefallen. Welcher Verkehrsteilnehmer musste aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise bremsen? Wer kann Hinwiese auf die Identität des Motorradfahrers geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 zu melden.

Wetzlar: Bargeld und Schmuck gestohlen

Auf Bargeld und Schmuck hatte es ein Einbrecher in der Finkenstraße in Naunheim abgesehen. Der Dieb brach am Freitag (26.01.24) zwischen 18.00 und 21.00 Uhr ein Kellerfenster auf. Im Gebäude durchsuchte er viele Schubladen und Schränke. Zeugen, die im fragliche Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Haiger: Einbruch in Supermarkt

Auf Zigaretten und Bargeld im Wert von über 1.000 Euro hatten es Unbekannte in einem Supermarkt in der Straße "Zum Tiergarten" in Rodenbach abgesehen. Sie brachen zwischen 19.00 Uhr am Sonntag (28.01.24) und 06.20 Uhr am Montag (29.01.24) in das Geschäft ein. Hinweise nehmen die Beamten der Dillenburger Kriminalpolizei unter 02771/907-0 entgegen.

Dillenburg: Hakenkreuz gesprüht

Unbekannte sprühten an einer Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße ein Hakenkreuz und einen Schriftzug. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 500 Euro. Zeugen, die dort am Sonntag (28.01.24) zwischen 16.00 und 18.00 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Dillenburg unter 02771/907-0 in Verbindung zu setzen.

