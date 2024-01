Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Zeugenaufruf nach Trickdiebstahl+Diebe erbeuten Schmuck+Diebstähle von Kennzeichen und Sommerreifen+Räder von Neufahrzeugen abmontiert+Einbruch in Niederweidbach+Unfallflucht+ 1,4 Promille gepustet

Dillenburg (ots)

Ehringshausen: Abgelenkt und Wechselgeld mitgenommen

Nach einem Trickdiebstahl in der Frankfurter Straße in Katzenfurt sucht die Polizei nach Zeugen. Am Mittwoch (24.01.23) gegen 11.15 Uhr betrat eine unbekannte Frau einen Kiosk und wollte an der Kasse zwei Zeitungen mit einem 200 Euro Schein kaufen. Beim Erhalt des Rückgeldes, lenkte die Unbekannte die Kassiererin ab. Sie wollte das Rückgeld in kleinere Scheine wechseln lassen und beschwerte sich zudem über die teuren Zeitungen. Sie nahm sich zwei andere und verlangte ihr Geld zurück. Wenig später verließ sie das Geschäft mit den 200 Euro und 100 Euro Wechselgeld. Die Kassiererin bemerkte den Diebstahl. Eine Zeugin hielt die Diebin noch vor dem Geschäft fest und ging mit ihr zurück in den Kiosk. Die Diebin schmiss das Wechselgeld fast unbemerkt auf dem Boden. Sie gab dann vor , daß das Geld doch vor dem Verkaufstresen liegen würde und riss sich von der Zeugin los. Anschließend flüchtete sie in einen dunkelblauen PKW mit polnischem Kennzeichen.

Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Sie ist 30 bis 40 Jahre alt, klein, hat eine eher bräunliche Hautfarbe und dunkle Haare. Sie sprach nur Englisch. Sie trug eine Winterjacke und einen Schal.

Wer kann Hinweise auf die Identität der unbekannten Frau geben?

Wer kann Angaben zu dem dunkelblauen PKW mit polnischem Kennzeichen geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 zu melden.

Haiger: Einbruch in Allendorf

Auf Schmuck im Wert von etwa 1.000 Euro hatten es Unbekannte bei einem Einbruch in der "Gollwies" in Allendorf abgesehen. Die Diebe hebelten an der Rückseite eines Hauses die Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume nach möglichem Diebesgut ab. Wer hat dort am Donnerstag (25.01.24) zwischen 19.15 und 21.00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Dillenburger Kriminalpolizei unter 02771/907-0.

Wetzlar: Kennzeichendiebstahl

Auf die Kennzeichen eines Opels hatte es Diebe auf einem Parkplatz in der Gloelstraße abgesehen. Am Donnerstag (25.01.24) zwischen 08.30 und 16.15 Uhr montierten sie beide Nummernschilder des gelbgoldfarbenen Corsa ab. Wer hat den Diebstahl in der Gloelstraße beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der Kennzeichen (LDK-SX 217) machen? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

0094041

Solms: Sommerreifen entwendet

Einen kompletten Satz Sommerreifen ließen Diebe von einem Grundstück in der Straße "Schlossblick" mitgehen. Die Unbekannten betraten zwischen 22.00 Uhr am Mittwoch (24.01.24) und 10.00 Uhr am Donnerstag (25.01.24) das Grundstück und stahlen aus dem Carpot die vier Reifen. Hinweise zu den Dieben nehmen die Beamten der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Herborn: Reifen inklusive Felgen gestohlen - Zeugenaufruf

Diebe haben sich auf dem Gelände eines Autohändlers in der Burger Landstraße an vier Neufahrzeugen zu schaffen gemacht. In der Nacht zum Donnerstag (25.01.24) montierten sie an den Autos die Räder ab. Die Fahrzeuge ließen sie auf den Bremsscheiben stehend zurück. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind in der Nacht zu Donnerstag Personen oder Fahrzeuge in der Nähe aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02771/907-0 bei der Kriminalpolizei in Dillenburg zu melden.

Bischoffen: Einbruch in Niederweidbach

Im Wilsbacher Weg in Niederweidbach brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein. Sie hebelten zwischen 09.30 Uhr am Mittwoch (24.01.24) und 08.30 Uhr am Donnerstag (25.01.24) ein Kellerfenster auf. Im Gebäude durchsuchten sie alle Räume auf jeder Etage und durchwühlten die Schränke. Die Ermittlungen zum möglichen Diebesgut dauern noch an. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dillenburg unter 02771/907-0 zu melden.

Haiger: Parkplatzrempler in Sechshelden

Einen etwa 3.000 Euro hohen Sachschaden beklagt die Besitzerin eines Daimler Benz, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den schwarzen AMG auf dem Sporthallenparkplatz in der Straße "Lange Wiese" vermutlich bei einem Parkmanöver an der Stoßstange touchierte. Zeugen, die den Unfall am Sonntag (21.01.24) gegen 18.15 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dillenburg zu melden.

Solms: Berauscht unterwegs

Donnerstagfrüh (25.01.24) erwischten Beamte im Solmser Gewerbepark eine berauschte Autofahrerin. Die Beamten stoppten die 42-Jährige gegen 00.40 Uhr. Es ergaben sich bei der Frau Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht: Das Display des Gerätes zeigte einen Wert von 1,4 Promille an. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache. Danach durfte die 42-Jährige das Gebäude wieder verlassen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

