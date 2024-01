Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Einbrecher erbeuten Schmuck und Uhren+Grabschmuck entwendet+Kupferkabeldiebstahl in Wetzlar+Unfallfluchten in Wetzlar und Aßlar

Sinn: Einbrecher erbeuten Schmuck und Uhren

Auf Schmuck und Uhren hatten es Unbekannte bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wiesenstraße in Fleisbach abgesehen. Die Diebe schlugen am Dienstag (23.01.24) zwischen 17.30 und 18.15 Uhr die Scheibe der Terrassentür ein und durchwühlten im Gebäude Schränke und Kommoden. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 zu melden.

Wetzlar: Grabschmuck entwendet

Eine Bronzefigur (ein Engel mit Taube auf der Hand) im Wert von 1.400 Euro ließen Diebe vom Friedhof in der Naunheimer Straße in Niedergirmes mitgehen. Der Diebstahl des fast 50 cm hohen Grabschmucks dürfte sich zwischen Freitag (19.01.24) und Dienstagmittag (23.01.24) ereignet haben. Wer hat in diesem Zusammenhang auf dem Friedhof etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinwiese auf dem Verbleib des Bronzeengels geben? Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten der Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-0 zu melden.

Wetzlar: Kupferkabel aus Container gestohlen

Ungebetene Gäste suchten am vergangenem Wochenende, zwischen Freitag (19.01.23) und Montag (22.01.24), in der Bruderusstraße in Niedergirmes ein Firmengelände auf. Anschließend brachen sie einen Container auf und entwendeten daraus Kupferabfall und Kabelreste. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum verdächitge Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 aufzunehmen.

Wetzlar: Blechschaden am Audi

Schäden an der Beifahrertür blieben nach einer Verkehrsunfallflucht in der Nauborner Straße an einem weißen Audi A3 zurück. Das Fahrzeug stand am Dienstag (23.01.24) zwischen 11.50 und 13.20 Uhr in Höhe der Hausnummer 10. Die Höhe des Blechschadens schätzt die Polizei auf zirka 1.000 Euro. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Wetzlarer Polizei unter 06441/918-0.

Wetzlar: Kombi beschädigt

Etwa 1.500 Euro wird die Reparatur an einem Ford kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den schwarzen Focus in der Ringstraße in Nauborn auf der linken Seite touchierte. Wer hat den Unfall in der Ringstraße am zwischen 14.30 Uhr am Freitag (19.01.24) und 11.00 Uhr am Sonntag (21.01.24) beobachtet? Hinweise erbittet die Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0.

Aßlar: Parkplatzrempler

Auf dem Lehrerparkplatz einer Schule in der Bornstraße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitag zwischen 07.30 und 08.10 Uhr das linke Heck eines geparkten Skoda. Die Polizei schätzt den Schaden an dem schwarzen Octavia auf etwa 1.000 Euro. Hinweise zum Verursachers nehmen die Beamten der Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

