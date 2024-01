Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Rotlichtkontrolle bei Burg+Unfallflucht in Eibelshausen

Dillenburg (ots)

Herborn/Burg: Rotlichtkontrolle an der Bundesstraße

Im morgendlichen Berufsverkehr führte der regionale Verkehrsdienst mit Unterstützung der Stadtpolizei Herborn am Dienstagvormittag (24.01.24) an der "Junokreuzung" (B255/B277) eine Rotlichtkontrolle durch. Erfreulicherweise hielten sich die meisten Verkehrsteilnehmer an die Verkehrsregeln. Dennoch stellten die Kontrolleure neun Rotlichtverstöße fest. Auf die Fahrzeugführenden kommt nun Bußgeldverfahren von mindestens 90 Euro zu und sie erhalten einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei. Zwei Fahrer aus Mittenaar müssen sogar mit einem Bußgeld von 200 Euro rechnen, da die Ampel schon länger als eine Sekunde rot war. Zudem müssen sie ihren Führerschein für einen Monat abgeben und erhalten zwei Punkte. Der regionale Verkehrsdienst wird auch weiterhin regelmäßig Kontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durchführen.

Eschenburg: Unfallflucht in Eibelshausen

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte in der Straße "Zum Rommelsberg" in Eibelshausen einen geparkten Jeep. Der blaue SUV stand dort am Dienstag (23.01.24) zwischen 08.00 und 12.00 Uhr. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Dillenburg unter 02771/907-0 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell