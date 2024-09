LPI-SLF: Kaum Beanstandungen bei Geschwindigkeitsüberwachung

Schleiz (ots) - Am 10.09.2024 gegen 11:00 Uhr wurde der 64- jährige Dacia Fahrer in Tanna in der Juliengasse einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war, konnte er auch keinen Führerschein vorzeigen, so dass die Weiterfahrt unterbunden worden ist. Ein Ermittlungsverfahren wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Am 10.09.2024 gegen 14:00 Uhr kontrollierten ...

