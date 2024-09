Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrskontrollen mit Folgen

Schleiz (ots)

Am 10.09.2024 gegen 11:00 Uhr wurde der 64- jährige Dacia Fahrer in Tanna in der Juliengasse einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war, konnte er auch keinen Führerschein vorzeigen, so dass die Weiterfahrt unterbunden worden ist. Ein Ermittlungsverfahren wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Am 10.09.2024 gegen 14:00 Uhr kontrollierten Polizeivollzugsbeamte der Polizeiinspektion Saale-Orla einen 29- jährigen Seat Fahrer in der Greizer Straße in Schleiz. Es stellte sich heraus, dass das Kfz keine Versicherungsschutz besaß.

Gleichgelagerte Sachverhalt in Oppurg gegen 20:45 Uhr. Hier stellten Polizeivollzugsbeamte der Einsatzunterstützung der Landespolizeiinspektion Saalfeld einen 51- jährigen VW Fahrer fest. Auch dieses Kfz war nicht pflichtversichert.

Beide Kfz- Führer durften vor Ort die Weiterfahrt nicht fortsetzen. Es wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

