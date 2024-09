LPI-SLF: Mit mehr als 1,7 Promille unterwegs

Rudolstadt/ Schwarzatal (ots) - Am Montag wurden zwei Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss am Steuer erwischt. Ein 52-Jähriger wurde in der Sundremdaer Straße in Rudolstadt kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,9 Promille, sodass eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Am frühen Abend wurde dann ein 35-Jähriger in der Böhlener Straße im Schwarzatal kontrolliert. Auch er war unter Alkoholeinfluss unterwegs- laut Test mit mehr als 1,4 ...

mehr