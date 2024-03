Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Freren (ots)

Gestern in der Zeit von 08:20 Uhr bis 09:30 Uhr kam es im Narzissenweg zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter schlugen gegen das Rücklicht eines am Fahrbahnrand abgestellten Taxis Mercedes-Benz Vito. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902 - 949620 zu melden.

