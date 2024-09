Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach mehreren Bränden am Wochenende gesucht

Pößneck/ Weira/ Neustadt an der Orla (ots)

Am zurückliegenden Wochenende kam es in Pößneck, Weira und Neustadt an der Orla zu insgesamt vier Bränden, sodass die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion (KPI) Saalfeld dringend Zeugen suchen. So kam es am Samstagabend, gegen 19:30 Uhr, aus unbekannter Ursache zu einem Wald-und Wiesenbrand mit einer Ausdehnung von etwa 100 qm nahe dem Gewerbegebiet Weira. Nur kurze Zeit später, gegen 19:50 Uhr, kam es am Agrargebäude im Pößnecker Orlaweg zu einem Brand. Glücklicherweise konnte das Feuer eingedämmt werden, bevor das Gebäudeinnere der Getreidehalle betroffen war. Am Sonntagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, brannte es dann in einem Waldgebiet nahe der Rodaer Straße in Neustadt an der Orla. Auch hier kamen rund 80 qm Wald und Wiese zu Schaden. Schließlich kam es dann am Abend erneut zu einem Brand in Pößneck. Gegen 19 Uhr wurden im Wald zwischen dem "Bad am Wald" und Herschdorf mehrere kleine Brandherde vorgefunden und durch die Feuerwehr abgelöscht. In den oben beschriebenen Fällen kam es, wie auch vermehrt in den zurückliegenden Wochen, zu Bränden unklarer Ursache. Nun ermitteln die Beamten der KPI Saalfeld aufgrund des Verdachts der fahrlässigen bzw. teils auch vorsätzlichen Brandstiftung und bitten die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Es wurden jeweils Spuren gesichert- eine Auswertung steht aus, Zusammenhänge werden geprüft. Hinweise nimmt die KPI Saalfeld telefonisch unter 03672- 417 1464 entgegen. Es wird darüber hinaus um besondere Achtsamkeit gebeten. Bei verdächtigen Wahrnehmungen sollte unverzüglich die Polizei informiert werden.

