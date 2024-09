Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sozius (Motorrad-Mitfahrerin) durch Unfall verletzt

Oberweißbach (ots)

Am Sonntagabend wurde eine Frau aufgrund eines Unfalls zwischen einem PKW und einem Motorrad verletzt. Kurz vor 17:30 Uhr fuhr eine 62-Jährige mit ihrem PKW aus einer Grundstücksausfahrt auf die Rudolstädter Straße in Oberweißbach auf. Auf der Straße befand sich zu dem Zeitpunkt ein Motorradfahrer mit Sozius (Mitfahrer) und konnte einen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen nicht mehr verhindern. Durch die Kollision wurde die 59-jährige Mitfahrerin am Bein verletzt und kam ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell